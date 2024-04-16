العواصف قادمة بقوة.. تحذير من حالة الطقس بسبب منخفض خماسيني

الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن، تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية قالت انه من المتوقع أن تسود اليوم أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وسيظل الطقس مائلا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فى الطقس



فحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم وهى ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية كما أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

فضلا عن وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.



وبالنسبة لحالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية

اما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وعن السؤال الذى يشغل بال الكثير وهو هل تتأثر مصر بمنخفض الخليج الجوي، والذي تسبب في أمطار رعدية غزيرة على مناطق عدة في سلطنة عمان والبحرين والإمارات وأسفر عن وجود خسائر في الأرواح في عمان.



فقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر لن يتأثر بهذا المنخفض الذى تشهده دول الخليج ولكن ستتأثر بموجة حارة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا الأربعاء، وبعد ذلك يعود الانخفاض من جديد في درجات الحرارة لتنكسر الموجة الحارة.



وأوضحت الأرصاد أن مصر ستشهد غدا تقلبات في حالة الطقس، وستكون جميع المحافظات على موعد مع موجة حارة وأجواء مغبرة نسبيا ، بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع 2024.



حيث توقعت الهيئة نشاطًا لـ منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، قد يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة سترتفع غدا بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 37 درجة، ومحافظات الوجه البحرى ، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.



وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا.

ونوهت أن حالة الطقس ليلا ستكون مائلة للبرودة وفى الصباح الباكر، لذلك يجب الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد.

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