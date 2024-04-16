تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

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بالتزامن مع منخفض خماسيني

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مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن تقلبات في حالة الطقس، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن جميع المحافظات على موعد مع موجة حارة وأجواء مغبرة نسبيا، بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 37 درجة، ومحافظات الوجه البحري، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.


كما رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل متوسط القادمة من الصحراء الغربية المصرية على مختلف أنحاء الجمهورية وبشكل أخص ناحية مناطق القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومطروح وصحاريها والوادي الجديد، وقد ينتشر الغبار في السماء على بعض المناطق بسبب مصادر كتل الرياح وليس من نشاط الرياح.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة تدريجيًا لتعود إلى اوائل الثلاثينات مرة أخرى في أجوائها الربيعية الحارة المعتدلة.

وبشأن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء، تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويظل الطقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم31 درجة مئوية، واشارت إلى نشاط رياح نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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