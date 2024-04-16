الزراعة: الحاصلات الزراعية الطازجة شهدت طفرة ومنتجاتنا تصدر لـ163 سوقا |فيديو

أكد المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه في الربع الأول من العام الجاري حدث طفرة في عملية التصدير مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، موضحًا أن تصدير المحاصيل الزراعية يعطي فرصة كبيرة لدعم المزارع واستقرار السوق ومصدر للنقد الأجنبي.

وأوضح "القرش"، خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن قطاع الزراعة رقم 2 في مصادر الدخل من النقد الأجنبي من التصدير وهو وفقًا للبيانات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، مشددًا على ان الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم السوق المحلي، والتصدير يكون في المحاصيل التي بها فائض في الانتاج فقط.

وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري هو جودة واحدة ولا يتم تصدير المنتج ذات الجودة العالية فقط، موضحًا أن كل أسواق العالم تتعامل مع مصر في المنتجات الزراعية وهي ذات الجودة العالية، وهناك أسواق تثق في المحاصيل الزراعية المصرية.

وتابع متحدث وزارة الزراعة، :"المنتجات الزراعية المصرية تصل لـ163 سوقًا حول العالم".