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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة،  أنه يستمر معرض خير مزارعنا لاهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة ، وذلك بناءا على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين 
وفي إطار المتابعة المستمرة من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .


وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية

الرنجة 120 ج 
الفسيخ 270 
الاسماك 65 للبلطي الكبير
اما البلطي متوسط 55 
والبلطي صغير 45 
والبوري 145.

 

وأكد "صالح" أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد ،  مشيرا إلى أن أسعار  اللحوم البلدي مستقرة  عند 280  لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250  والدقيق 24 ج والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين .


وأضاف "صالح"ان هناك ارتياحا كبيرا  من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم 
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم 
كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات 
والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزى الرئيسي للبنك الزراعي .

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