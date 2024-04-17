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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف علاقة تيكيت الملابس بفاتورة الكهرباء

فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء

فاتورة الكهرباء يمكن خفضها باتباع نصائح ترشيد الاستهلاك، ونشرت  الصفحة الرسمية  للشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح للمواطنين من أجل الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، موضحة أن حتى تيكيت الملابس، له علاقة  بتوفير الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.

علاقة تيكيت الملابس بفاتورة الكهرباء

أوضحت القابضة للكهرباء أن الملصقات الموجودة على الملابس ربما تمنعك  في أوقات كثيرة من ارتدائها بشكل مريح، فيلجأ أغلبنا بقطعها ببساطة دون أن ندرى ما الغرض الحقيقي منها.

 

وتابعت أن تيكيت الملابس من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء.

فكل قطعة ملابس لها درجة حرارة معينة  لغسلها، ولو درجة حرارة الغسالة زادت عنها، ستؤذى الملابس ويسحب سخان الغسالة كهرباء أكثر.

وتختلف درجة الحرارة المطلوبة لـ كي الملابس باختلاف أنواع القماش المصنوعة منها الملابس، فكلما زادت درجة حرارة المكواة تسحب كهرباء أكثر والملابس ستتعرض للتلف أسرع.

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كما يمكن  توفير فاتورة الكهرباء بعدم  استخدام المجفف والمكواة والحفاظ عليها لو كانت Dry Flat، لأنك ستحتاج فقط لفرد قطعة الملابس وتكون جاهزة لارتدائها دون استعمال المُجفف.

كما قدّمت الشركة القابضة للكهرباء عدة نصائح لاستخدام الأجهزة الكهربائية ومنها الثلاجة لكى توفر فى فاتورة الكهرباء.


1-  اختر الأنواع التي تحتوي على مؤشرات جيدة لكفاءة الطاقة، (A) ستكون مثالية 
2- حاول تقليل فتح وقفل باب الثلاجة ، لكى تحافظ على الهواء البارد الموجود وتحافظ على عمر الأطعمة الموجودة.
3-تأكد أن المطاط (الكاسكيت) سليم ويغلق جيدًا  ، واستعمل قطعة اسفنج مبلولة بماء دافئ مع صابون سائل.
4-  التهوية مطلوبة،  ووجود مسافة بين ظهر الثلاجة والحائط .


5- حاول تنظيف الثلج أولًا بأول لانه يكون سببًا في زيادة استهلاك الكهرباء بسبب عمل الماتور بشكل متكرر.


6- لا تخزن الأكل وهو ساخن في الثلاجة وانتظر كى يبرد حتى  لا تستهلك  طاقة أكثر في التبريد.


7- لا تضع على رفوف الثلاجة الداخلية زجاجًا أو بلاستيك، لأن ذلك من الممكن أن  يؤثر على طريقة دوران الهواء البارد.


8- تراكم التراب على المكثّف (كوندينسر) يزيد استهلاك الكهرباء، باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة خشنة حاول رفع التراب وتأكّد من فصل الكهرباء عن الثلاجة قبل ذلك.

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