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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بروتوكول تعاون وحملتا تبرع بالدم في اليوم الثاني من الأسبوع البيئي بجامعة طيبة

صدى البلد

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، تحت شعار "طيبة مستدامة .. إبداعات نحو مستقبل مستدام"، إذ شهد اليوم فعاليات عديدة تنوعت ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وحملات تبرع بالدم وزيارات ميدانية.

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وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن اليوم الثاني من الأسبوع البيئي شهد برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وجهاز مدينة طيبة، بهدف تبادل الخبرات والمشاركات المجتمعية وتسهيل التدريب الميداني والزيارات العلمية للمرافق ومواقع المدينة، وتعزيز مشاركة الجامعة في خطط التنمية الخاصة بالمدينة ولاسيما في تنمية المدينة السياحية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة المجتمعية، وكذلك تسهيل مهام عمل قوافل خدمية ضمن أنشطة وحدات الجامعة (حقوق الانسان - ذوي الإعاقة - مناهضة العنف ضد المرأة)، وغيرها، وتنظيم برنامج أصدقاء جهاز مدينة طيبة وإتاحة طلاب الجامعة بالمشاركة في هذا البرنامج وإتاحة مرافق المدينة في تنفيذ فاعليات الجامعة وإطلاق مبادرات توعية طلاب الجامعة.

 

وأضاف أن الجامعة استقبلت زيارة من كريمي النسب احتفالا بيوم اليتيم، للتعرف على الجامعة وأنشطتها، مع عمل فقرات ترفيهية لهم، وكان في استقبالهم الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما نظمت الجامعة، حملتين للتبرع بالدم، واحدة لصالح مرضى السرطان، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، والحملة الأخرى بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بمجمع الأقصر الدولي.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى أيضا تنظيم ورشة عمل تحت عنوان المبادرات والمشاركات المجتمعية في إقليم جنوب الصعيد، ألقتها د. شيماء عبد الستار، وندوة عن الهيدروجين الأخضر ألقاها د. أحمد الشيخ بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، كما تم مناقشة الأبحاث والبوسترات المقدمة من الطلاب في القضايا البيئية، وورشة عمل عن تطوير الذات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفريق yly.

 

وتابع: كما جرى عقد ندوة عن أهداف التنمية المستدامة طبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألقاها أ. د. حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ثم جلسة حوارية عن عن أثر التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية وورشة عمل عن التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي د. ميرال عبد الوهاب.

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