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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استراتيجية جديدة.. أستراليا ترفع تمويلها العسكري بقيمة 32 مليار دولار

الجيش الأسترالي
الجيش الأسترالي

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، زيادة ميزانية التمويل الدفاعي بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (32 مليار دولار أمريكي) على مدى 10 سنوات المقبلة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، في بيان له، إن الافتراضات المتفائلة التي وجهت التخطيط الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة "ولت" منذ فترة طويلة"، محذرا من أن المنطقة قد تشهد نزاعا خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف مارليس أنه سيتم تزويد الجيش الأسترالي بالوسائل اللازمة لمزيد من المناورة الساحلية مع دعم القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز القوات الجوية الأسترالية بقدرات مراقبة وضربات بعيدة المدى أفضل في البر والبحر والجو.

كما قدم وزير الدفاع الإسترالي أول استراتيجية دفاعية وطنية لأستراليا على الإطلاق، تركز على المحيط الهادئ في مواجهة التكتيكات القسرية الصينية والمخاطر المتزايدة لنشوب حريق إقليمي.

وقال مارليس إنه بدلاً من التركيز على جيش متوازن يمكنه القيام بمهام متعددة في أيّ مكان في العالم، سيتعين على أستراليا أن تركّز على حماية مصالحها في منطقتها المباشرة.

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