بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة تكشف جمالها.

وتألقت هيدي كرم، مرتدية فستانا قصيرا ومكشوف البطن باللون الازرق ذا نقوشات مميزة ومختلفة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج للشفاه باللون الاورنج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور هيدي كرم