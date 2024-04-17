عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة تكشف جمالها. 

وتألقت هيدي كرم، مرتدية فستانا قصيرا ومكشوف البطن باللون الازرق ذا نقوشات مميزة ومختلفة تكشف جمالها.

txt

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

txt

مكشوف البطن.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج للشفاه باللون الاورنج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور هيدي كرم

هيدي هيدي كرم صور هيدي كرم اطلالات هيدي كرم اخبار هيدي كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

بتاع زمان.. طريقة تحضير بسكويت نواعم

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

لوك جديد .. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام| شاهد

بالأحمر الجريء.. مي حلمي تثير الجدل بظهورها | شاهد

كاجوال أسود.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

مكشوف البطن.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

ترشيحاتنا

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها

رئيس الوزراء لـ«هايير» الصينية: دعم كامل لتوسعات المُجمع الصناعى للشركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ