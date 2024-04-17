نقص الأكسجين.. أبرز أسباب تشنج الساق والشد العضلي

يعاني البعض احيانا من تشنج الساق والشد العضلي بعيداً عن الرياضة ودون ممارسة أية تمارين، لذلك فأن هذه المشكلة لا ترتبط بمستوى اللياقة البدنية، لأن هناك أسبابا صحية تتسبب في وصول تقلص العضلات إلى مستوى غير مرغوب فيه.

ونقدم إليك أسباب الشد العضلي وفقاً لموقع هيلثى..

نقص الأكسجة: إذا كنت تعاني من تشنج العضلات بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل قد يكون السبب نقص تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى العضلات. تتطلب هذه الحالة كمّادات دافئة لزيادة تدفق الدم.

نقص فيتامين ب12:يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى حدوث فقر الدم ونقص خلايا الدم الحمراء التي تزود أجزاء الجسم بالأكسجين. إذا تكرّرت تقلصات العضلات احرص على أكل مزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12.

البوتاسيوم: نقص البوتاسيوم من الأسباب الشائعة للشد العضلي أيضاً، لذلك يُنصح الرياضيون بأكل حبة من الموز أثناء استراحة اللعب لإمداد الجسم بالبوتاسيوم.

الجفاف: فقدان السوائل ومعها بعض المعادن من أكثر أسباب الشد العضلي شيوعاً، ويمكن أن تحدث تشنجات العضلات نتيجة عدم التوازن الكهربي داخل العضلة بسبب فقدان السوائل، خاصة في المناطق الحارّة.

ضعف القوام: الجلوس بطريقة خاطئة، وضعف القوام بشكل عام يتسبب في إنهاك عضلات أخرى من الجسم، فتتقلص نتيجة استهلاكها الأكسجين والمغذيات تحت كثرة الضغط.

الأدوية: في بعض الأحيان تكون الأدوية سبب الشد العضلي وتشنج العضلات، ومن أمثلة هذه الأدوية علاجات ارتفاع ضغط الدم، ومدرّات البول.