عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: حملات نظافة وإزالة للمخالفات ورفع الإشغالات لإعادة الإنضباط بحدائق الأهرام

ازالة تعديات
ازالة تعديات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، شنت أجهزة الحي حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى وتمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.
وبشأن الإشغالات تم مصادرة ١٤٠٠ حالة إشغال عبارة عن ( كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنهم . 

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام ( ٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هـ)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.

IMG-20240417-WA0027
IMG-20240417-WA0027
IMG-20240417-WA0029
IMG-20240417-WA0029
IMG-20240417-WA0011
IMG-20240417-WA0011
IMG-20240417-WA0028
IMG-20240417-WA0028
IMG-20240417-WA0012
IMG-20240417-WA0012
IMG-20240417-WA0026
IMG-20240417-WA0026
IMG-20240417-WA0016
IMG-20240417-WA0016
IMG-20240417-WA0025
IMG-20240417-WA0025
IMG-20240417-WA0014
IMG-20240417-WA0014
IMG-20240417-WA0015
IMG-20240417-WA0015
IMG-20240417-WA0023
IMG-20240417-WA0023
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0013
IMG-20240417-WA0013
IMG-20240417-WA0020
IMG-20240417-WA0020
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0019
IMG-20240417-WA0019

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

الجيزة: ضبط 2430 مخالفة لمخابز وبدالين تموينيين ومحال عامة

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات آخر العام لـ الابتدائية والإعدادية والثانوية

الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال وتعد على الطريق العام

لمدة ساعتين .. مواعيد قطع التيار الكهربائي في محافظة الجيزة|شاهد

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024

منع 52 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة

انتظام الدراسة بمدارس الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

خلال إجازة عيد الفطر.. ضبط 500 مخالفة تموينية لمحال ومخابز ومستودعات بالجيزة

ترشيحاتنا

توقف حجز قطارات النوم مؤقتًا .. السكة الحديد توجه تنويهًا عاجلاً للركاب

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ