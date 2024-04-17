محافظة الجيزة: حملات نظافة وإزالة للمخالفات ورفع الإشغالات لإعادة الإنضباط بحدائق الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، شنت أجهزة الحي حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى وتمكنت من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات تم مصادرة ١٤٠٠ حالة إشغال عبارة عن ( كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع ٤ محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنهم .

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد ٣ حالات تعدى بناء حوائط بالعقارات أرقام ( ٣٧٤ز، ١١٧ك، ٣٧ هـ)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.

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