للهجوم والدفاع .. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل مناورة واسعة النطاق على الجبهة الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استكمال مناورة واسعة النطاق على الجبهة الشمالية شملت تدريبًا على سيناريوهات هجومية ودفاعية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن الفرقة 91 استكملت مناورة واسعة النطاق على الجبهة الشمالية شملت التدرب على سيناريوهات هجومية ودفاعية، بالتعاون مع سلاح الجو، وشرطة إسرائيل إلى جانب قوات الإنقاذ والإغاثة.

وأشار “تشكل هذه المناورة جزءً هامًا من عملية تحضير الفرقة للتعامل مع سيناريوهات مختلفة في المنطقة الشمالية تشمل التضاريس المركبة، والظروف الجوية الصعبة والحوادث متعددة الإصابات”.

وتابع قوله “كافة القوات في المنطقة، بما فيها مركّزو الأمن الروتيني العسكريون وأفراد وحدات الاستعداد والحراسة المدنية في البلدات المختلفة، وقوات الشرطة والإغاثة، وقوات المدرعات، والهندسة وألوية الفرقة تعمل على الحفاظ على الجاهزية الكاملة للدفاع القوي عن الجليل الأعلى والهجوم على الأراضي اللبنانية”.