التنمية المحلية تتابع استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة في أسوان

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة من محافظة أسوان للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ودعم منظومة النظافة بتزويدها في جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

و تواصل الأجهزة المعنية بالمحليات جهودها لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والخاصة بتكثيف آلية العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهود النظافة العامة والكنس ورفع تراكمات القمامة من الصناديق والحاويات ، فضلاً عن إستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة وذلك بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وبالتوازى مع ذلك قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين المتعددة والسوق السياحى.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بزيادة وتيرة العمل لإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع ، وعلى جانبى الجسور والترع وذلك بواقع 25 طن ، مع تسوية الشوارع لتسهيل حركة المركبات والمارة من المواطنين .

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