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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 100 طن سكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

 أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ المنوفية عن ضبط كمية  قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال  الظروف الإقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .


وقال أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتصرفها في كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيه بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية  .

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 كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع .


شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحتكار السلع الهيئة العامة للسلع التموينية تحقيق ارباح طائلة تكثيف الحملات حالات الغش التجاري محافظ المنوفية

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