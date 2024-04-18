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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1633 حالة بالمجان خلال قافلة طبية بالمنيا

الكشف الطبي على المرضى
الكشف الطبي على المرضى

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

و تجوب القوافل مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أولاد مرجان التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي ١٥و١٦ إبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على ١٦٣٢ حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف على ٢٤٣ حالة جراحة، ٣٧٣ حالة أطفال، ٣٢٨ باطنة، ٨٣ حالة نساء، ٧٩ أسنان، ١٧٦ جلدية، ١٢٥ أنف وأذن، ٤٥ تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء ١٩٩ تحليلا متنوعا، و7حالات أشعة عادية و ٩٦ كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد ١٣ حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى ١٧ حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٠ مترددا.

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