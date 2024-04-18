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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 87 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وأوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات أسفرت عن ضبط 87 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان -أخري متنوعة و25 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بسعر ازيد من المقرر - بيع منتجات مجهولة المصدر- شهادة صحية و٧ مخالفات فى مجال متابعة المواد البترولية جاءت ما بين  بدون ترخيص - بوتاجاز .

 

الخدمات المقدمة للمواطنين المخابز البلدية خبز غير مطابق للمواصفات غير مطابق للمواصفات منتجات مجهولة المصدر انقلاب ميكروباص

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