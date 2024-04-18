محافظ الجيزة ينعى المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة

ينعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها .

ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ