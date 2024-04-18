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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة ينعى المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة

انا لله وانا اليه
انا لله وانا اليه راجعون

ينعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها .
ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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