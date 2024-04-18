طريقة عمل تورتة شيكولاتة بالكريم شانتيه

تعد تورتة الشيكولاتة من أكثر الأطعمة التى أصبح سعرها مرتفعا فى الفترة الأخيرة، لذا ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة تحضيرها فى المنزل بمذاق شهي.

نعرض طريقة عمل تورتة الشيكولاتة بالكريم شانتيه زى المحلات من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير تورتة الشوكولاتة

1 ونصف كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب زيت

3 بيض

فانيليا

ملعقة كبيرة خل

نصف كوب ماء

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

سمنه

الحشو:

كريم شانتي

كريمة شكولاتة بالبندق

فول سوداني مجروش

طريقة اخرى للتزين

طريقة عمل تورتة شوكولاتة

* فى وعاء كبير اخلطي الزيت والسكر والبيض والفانيليا والخل والماء ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم خليط البيض وقلبيهم جيدا.

* اسكبي الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق وادخليها فرن بدرجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك لتبرد وتقطع بالعرض وتحشى بالكريم شانتي و يغطى الوجه بكريمة شوكولاتة بالبندق وتزين باشكال الشيكولاتة البيضاء والبنية ويمكن اضافة السودانى المجروش.