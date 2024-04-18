للمرة الأولى.. صعود فريق كهرباء الإسماعيلية لدوري المحترفين

بعث المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، ببرقية تهنئة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، هنأهم فيها بصعود فريق كهرباء الإسماعيلية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لدورى المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد موسم صعب شهد منافسات قوية وشرسة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة النادى عن سعادته البالغة بالمجهودات المبذولة من قبل الجهاز الفنى واللاعبين الذين قدموا أداء بطوليا على مدار الموسم أسفر عن تحقيق الفريق نتائج متميزة وصعوده للمرة الأولى ممثلا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى دورى المحترفين.

وأكد "أبو وردة" تقديم كافة الدعم للفريق لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق حتى تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز ، مؤكدا أن الرياضة تحتل اهتماما خاصا لما تمثله من أهمية كبرى بالإضافة ايضا لتعظيم الاستفادة من اللاعبين عن طريق تسويقهم للأندية الكبرى ومنح الناشئين فرصا للصعود إلى الفريق الأول.

ووجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية وكذلك العاملين بالنادى الذين استطاعوا أن يكونوا عند حسن الظن والثقة ، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التى حدثت داخل النادى منذ توليه رئاسة النادى.

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