أخبار التوك شو| في أي مكان .. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع.. بكري: لا يوجد نص دستوري لاستقالة الحكومة فور أداء القسم الرئاسي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لو أكتشف المواطن بأن هناك مكان يبيع بأسعار عالية، فلا بد من إبلاغ الجهات المختصة سواء جهاز حماية المستهلك أو مجلس الوزراء، لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من يقوم بغلاء الأسعار.

مصطفى بكري: لا يوجد نص دستوري لاستقالة الحكومة فور أداء القسم الرئاسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يوجد حديث سوى تغيير الحكومة والمحافظين، مشيرا إلى أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، ولكن التغيير في السياسات العامة، لا بد أن يحقق الأهداف ومكافحة الفساد المالي والإداري.

الوزراء: نأمل أن نصل لانخفاض التضخم بحلول عام 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تترك أي مجال لتحسين المؤشرات الاقتصادية إلا وبذلت من خلال مجهود كبيرة لتجاوز التحديات وطمأنة المواطنين، مشيرا إلى أنه نأمل خلال النصف الثاني من 2025 أن نشهد انخفاضا ملموسا للتضخم.

انخفاض 25%.. بشرى سارة بشأن أسعار الخبز السياحي

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة،أن أسعار الدقيق انخفضت بنسبة 25%، مشثيرا إلى أنه بدءا من الإسبوع القادم سيتم العمل على ضبط أسعار الخبز.

الصحة: ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات عقر وخدش الحيوانات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، معني ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات عقر وخدش الحيوانات، قائلا: إنه فى بعض الأحيان قد يتعرض الإنسان إلى عقر من حيوان سواء أليف أو حتي فى الشوارع.

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم.. ومناشدة من الشعبة لكبار المربيين

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، إنه منذ قبل رمضان وكانت الشعبة تنوه أن أسعار اللحوم التى حدثت قبيله كانت وهمية، لأن كان هناك ركودا كبيرا فى السوق، مشيرا إلى أنه حدث نزول تدريجي فى الأسعار.

أسعار السيارات تتراجع بعد استقرار سعر الصرف.. تفاصيل

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات بالوقت الحالي يشهد ركود على الرغم من الطبيعي أو أن يكون هناك حالة من الانتعاش نتيجة الإنخفاض الذي حدث والذى وصل من 5 إلى 10%.

"الأرصاد" تكشف حقيقة انتشار الذباب الصحراوي بالتزامن مع التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة استمرار سوء الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة.

باين على الشاشة .. مزاح متبادل بين أحمد السقا وباسم سمرة

حل الفنان باسم سمرة، ضيفا ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامية ياسمين عز.

وخلال اللقاء، فاجأه الفنان أحمد السقا زميله فى مسلسل العتاولة، بمداخلة هاتفية، قائلا: “أنكشيه شوية كدا هتلاقيه ملخبط فيا عادي.. وباسم سمرة دا حبيبي وأخويا والله وهو من أطيب القلوب اللي عرفتها فى الشغلانة وربنا يزيده ويعليه كما وكمان”.

إلحق اشتري بتخفيضات 50%.. "الزراعة" تعلن موعد انتهاء معرض خير مزارعنا لأهالينا

أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمنافذ والمتابعة، على استمرار ضخ سلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية حيث تبدأ التخفيضات من 20 % وتصل بعض السلع إلى 50%.