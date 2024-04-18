مصطفى بكري: لا يوجد نص دستوري لاستقالة الحكومة فور أداء القسم الرئاسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يوجد حديث سوى تغيير الحكومة والمحافظين، مشيرا إلى أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، ولكن التغيير في السياسات العامة، لا بد أن يحقق الأهداف ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن انتهاء ولاية المحافظين الحالليين بمقتضى القانون فور أداء رئيس الجمهورية القسم، مؤكدا أن المحافظون الحاليون مستقيلون منذ 2 أبريل الماضي وفقا للقانون.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد ضرورة استقالة الحكومة فور اداء القسم الرئاسي، مؤكدا أن تغيير الحكومة عقب أداء الرئيس القسم يجرى حسب العرف وليس نصا دستوريا.