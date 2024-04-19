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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياه كريمه.. قافلة طبية مجانية بقرية صنعاء بالوادي الجديد

قافله طبيه
قافله طبيه

تنظم مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتستكمل أعمالها حتى الغد، بقرية صنعاء بواحة الخارجة بالمحافظة.


وأوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان،  في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، اليوم الجمعة، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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وأشار هشام، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

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