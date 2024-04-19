إتزان.. حملة لمحو وصمة العار عن العلاج النفسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ضغوط الحياة اليومية و تراكم المشاكل لها تأثير سلبي على الصحة النفسية، ولذلك أطلقت مجموعة من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف الدكتور مينا مجدي حملة توعوية بعنوان "إتزان" و التي تدعو إلى تغيير النظرة العامة حول الصحة النفسية و التشجيع على طلب مساعدة المختصين دون الشعور بالخجل و محو وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية و الحث علي أهمية البحث عن الأتزان النفسي و الجسدي.

حملة توعوية بعنوان "إتزان"

إتزان تسعي إلى إنشاء مجتمع داعم ومتفاهم من خلال إطلاق حملة هادفة تنص علي نشر الوعي بالصحة النفسية و تذكير الناس بأن صحتهم النفسية لا تقل أهمية عن صحتهم البدنية وأنه كما لكل داء دواء لكل اضطراب علاج.

انتشرت حملة اتزان علي العديد من المنصات، وتبدأ فعاليات مجتمعية لتثقيف الجمهور بطرق غير تقليدية لتوضيح أهمية الصحة النفسية لأغلب الناس و كسر حاجز اللجوء الي مختص.

لمزيد من المعلومات وكيفية المشاركة، قم بزيارة الصفحة الرسمية للحملة @itizan.eg