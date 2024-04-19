جنوب الوادي تنهي استعداداتها للملتقى الفني الـ21 لشباب الجامعات

أنهت جامعة جنوب الوادى، استعداداتها لاحتضان الملتقى الفنى الـ 21 لشباب الجامعات، الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن فعاليات الملتقى تتضمن عروض فنية يومية تقام على المسرح المكشوف بمقر الجامعة، من خلال فرق الجامعات المشاركة فى الملتقى.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى اهتمام الجامعة بإتاحة الفرصة للمواهب الشابة وتناقل الخبرات بين طلاب الجامعات المشاركة.

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يشارك بفعاليات الملتقى جامعات عين شمس، المنوفية، السادات، بنها، المنيا، حلوان، العلمين، مصر للعلوم والتكنولوجيا، جنوب الوادى.

وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أن فعاليات الملتقى تبدأ غداً السبت 20 حتى 24 ابريل 2024، ويتم افتتاح فعاليات الملتقى في تمام السادسة مساءً غدا السبت.

