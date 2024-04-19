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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كلوب يشدد على أهمية عودة أرنولد وجوتا لـ ليفربول قبل مواجهة فولهام

صدى البلد

في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه مع فولهام، تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أهمية عودة الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا لتعزيز صفوف الفريق. وأكد كلوب على ضرورة أن يعود الثنائي بحالة جيدة للمشاركة في المباريات المقبلة.

كلوب أشار إلى أن الفريق بحاجة ماسة لتحسين أدائه بغض النظر عن الغيابات الناجمة عن الإصابات، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والتركيز على الأداء الجماعي بدلاً من الاعتماد على لاعبين محددين.

وأشاد كلوب بتأثير عودة اللاعبين المصابين على الفريق، مؤكدًا أن وجودهم سيعزز من فرص الفريق في تحقيق النجاحات. وأكد أيضًا على أهمية استعادة الفريق لأفضل مستوياته في المباريات المقبلة، مشددًا على أن اللاعبين المستعدون للمشاركة يمكن أن يكونوا عونًا كبيرًا في هذا المضمار.

وفيما يتعلق بالمباراة المقبلة أمام فولهام، أكد كلوب على أهمية تحسين الأداء الفردي والجماعي للفريق، مشددًا على أنه يجب التركيز على الأداء بدلاً من الفريق المنافس. كما أشاد بأداء فولهام في المباريات الأخيرة، معربًا عن استعداد الفريق لمواجهة تحديات جديدة.

وختم كلوب بالتأكيد على أهمية رغبة الفريق في تحقيق النجاح والتفوق في المواجهات المقبلة، مؤكدًا على ضرورة الجهد المستمر والتركيز الكامل في كل لحظة من اللقاءات القادمة.

ألكسندر أرنولد ترينت ألكسندر أرنولد ديوجو جوتا يورجن كلوب نادى ليفربول

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