بسبب الظروف المناخية.. رئيس الإمارات يتلقى اتصالين من العاهل الأردني ومسئول باكستاني

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تلقى اتصاليين هاتفيين، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وشهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضحت أن الزعيمين “عاهل الأردن ورئيس وزراء باكستان”، أعربا- خلال اتصالهما- عن تمنياتهما السلامة لدولة الإمارات وشعبها، إثر الظروف المناخية الصعبة، والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبَّر العاهل الأردني ورئيس الوزراء الباكستاني، عن تمنياتهما الخالصة، أن يحفظ الله- تعالى- دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الخير والرخاء.

من جهته، شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني.

وأعرب عن تقديره لما أظهراه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع الأردن وباكستان.