ضيعني في أبو نكلة.. فيفي عبده تفجر مفاجأة عن سبب أزمتها الصحية

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء كشفت الفنان فيفي عبده، عن سبب أزمتها الصحية الأخيرة، قائلة: "جوزي السبب في أزمتي الصحية وزعلانة منه لأنه ضيعني في أبو نكلة".

فيما روجت فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” و التي عرضت أن تعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة ٦ مساءا بحبكم”.

