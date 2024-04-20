محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بـ 12 مشروعا لحياة كريمة في زفتي

رحمي : مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء ونسب التنفيذ تبلغ ٩٢% لتغير حياة أهالي القرى الأكثر احتياجا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان قرى مركز زفتى تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية، غيرت حياة أهالي قرى زفتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري،مشيرا الى ان هناك مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء ونسب التنفيذ تبلغ ٩٢% لتغير حياة أهالي القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة في زفتى في جولة امتدت ل 5 ساعات متواصلة .

وتابع المحافظ خلال الجولة 12 مشروعا لخدمة أهالي قرى مركز زفتى فضلا عن تفقد أعمال الرصف الجارية بالقرى ، استهل المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة فرسيس وبعد ذلك انتقل المحافظ لقرية مسجد وصيف لتفقد مركز طب أسرة مسجد وصيف و الوحدة الاجتماعية بمسجد وصيف وبعد ذلك تفقد المحافظ أعمال إنشاء ٤ عمارات للإسكان الاجتماعي بقرية ميت الحارون فضلا عن تفقد محطة رفع مدخل كفر ميت الحارون ، وفي تفهنا العزب تفقد المحافظ وحدة طب أسرة تفهنا العزب و مركز تنمية أسرة تفهنا العزب .

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مركز شباب كفر الزيتون واكد المحافظ ان مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة قاربت على الانتهاء و محطة رفع كفر غازي ، وفي سنبو الكبرى تفقد المحافظ مركز تنمية أسرة سنبو الكبرى و مركز طب أسرة سنبو الكبرى.

وخلال جولته في سنبو الكبرى وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة ووصفوها بالحلم الذي تحول لواقع وغير قرى زفتى.

كما وجهوا الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامه ومتابعته المستمرة للمشروع القومي حياة كريمة والذي حقق لهم الحلم بأدخال الخدمات للقرية بعد ما كانت مهمشة وخالية الخدمات لسنوات طويل.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق زفتي بنها واعمال تطهير ترعة الساحل وتبطينها واختتم المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة دمنهور الوحش.

جدير بالذكر انه تم الانتهاء من مشروعات مياة الشرب و الكهرباء ، الاتصالات ،الغاز ،التربية والتعليم ،الاسعاف ، المجمعات الخدمية الحكومية ،المجمعات الزراعية البيطرية ،الكباري ،السكة الحديد ،مكاتب البريد ، نقاط الشرطة . واوشكت مشروعات الصرف الصحي والشباب والرياضة و الصحة التضامن الاجتماعي و منشآت التنمية المحلية الأسواق والمواقف والحماية المدنية على الانتهاء.

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