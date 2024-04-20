نيويورك تايمز: الهجوم الإسرئيلي دمر "رادار" في قاعدة أصفهان الجوية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صوراً التقطتها أقمار صناعية أظهرت عدم تأثير الضربة الاسرائيلية بإيران لكن الأمر لم يخلو من أضرار.

وذكرت أن الهجوم الإسرائيلي أصاب قاعدة جوية إيرانية في أصفهان حيث ضرب جزءاً مهماً من منظومة للدفاع الجوي.

وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أن الهجوم الذي استخدم ذخائر دقيقة التوجيه على قاعدة شيكاري الجوية أدى إلى إتلاف أو تدمير رادار يستخدم في أنظمة الدفاع الجوي إس-300 لتتبع الأهداف القادمة.

وكانت سلسلة انفجارات قد دوت في مدينة أصفهان بوسط إيران.



وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الأجسام الطائرة

وأكدت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية لصحف عبرية أن إسرائيل شنت الهجوم لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه لأسباب استراتيجية.