عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شريف الصياد: الدولة حريصة على وصول الصادرات لـ 145مليار دولار

شريف الصياد
شريف الصياد

شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على حرص الحكومة لتحقيق قفزة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 20 %، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال دائمة بين المجلس ووزارة التجارة والصناعة وكذلك مجلس الوزراء لتقديم الرؤي والحلول وطرح جميع العوائق على مائدة الحوار.

وأشار "الصياد" في تصريحات له اليوم، إلى أن تحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ليس مستيحلاً والإرادة موجودة للوصول إلى هذه المستهدفات، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص بصورة أكبر من أجل الوصول إلى هذه المستهدفات وحل كافة العوائق التي تواجه التصدير، بجانب السعي إلى جذب استثمارات في الصناعات المغذية والتي تدخل كوسيط إنتاجي.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا

التصديري للصناعات الهندسية: موقع مصر ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا

وكشف المهندس شريف الصياد، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعتزم تقديم رؤيته حول هيكلة منظومة دعم الصادرات بما يتناسب مع متطلبات القطاع ولتشجيع التصدير وتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية بشكل سنوي للإسهام في تحقيق رؤية الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

وأشار رئيس المجلس، إلي العمل على تحقيق نمو مستدام في الصادرات من خلال القطاع الهندسي بوصفه أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وأكد "الصياد" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، مشيرًا إلى إن هذا يتطلب العمل على أكثر من محور تتضمن العمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وشدد "الصياد" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات

وأوضح  رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن آليات تنمية صادرات القطاع والتي تتضمن أهمية  خفض التكلفة النهائية للمنتج  وتتركز في  إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة من شأنه الإسراع في تحقيق رؤية زيادة الصادرات.

غرفة الصناعات الهندسية شريف الصياد وزير التجارة والصناعة احبار مصر مال والعمال مال واعمال الإقتصاد المصرى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه: نسعد دوما باستضافة مصر للبطولات العالمية

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي

بعد حجزها بالميناء الروسي|الحجر الزراعي: تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح

مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ