بطولة أفريقيا للكرة الطائرة|«الشرطة الرواندي» يتأهل لدور الثمانية على حساب وداد تلمسان الجزائري

تأهل فريق الشرطة الرواندي لدور الـ 8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق وداد تلمسان الجزائري بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية وحماسًا كبيرًا بين الفريقين.

وتقدّم تلمسان بالشوط الأول بنتيجة 27 – 25، وحسم الشرطة الشوط الثاني بنتيجة 30 – 28، وعاد تلمسان ليحسم الشوط الثالث بنتيجة 25 – 22، وفاز الشرطة بالشوط الرابع بنتيجة 25 – 19، ويتعادل الفريقان، قبل أن يحسم الشرطة الشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-5.



