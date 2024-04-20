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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة أفريقيا للكرة الطائرة|«الشرطة الرواندي» يتأهل لدور الثمانية على حساب وداد تلمسان الجزائري

صدى البلد

تأهل فريق الشرطة الرواندي لدور الـ 8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق وداد تلمسان الجزائري بنتيجة 3-2. 

أقيمت المباراة على صالة الشهداء، بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية وحماسًا كبيرًا بين الفريقين.

وتقدّم تلمسان بالشوط الأول بنتيجة 27 – 25، وحسم الشرطة الشوط الثاني بنتيجة 30 – 28، وعاد تلمسان ليحسم الشوط الثالث بنتيجة 25 – 22، وفاز الشرطة بالشوط الرابع بنتيجة 25 – 19، ويتعادل الفريقان، قبل أن يحسم الشرطة الشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-5.


 

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