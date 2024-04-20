وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد لقاء الرئيس التركي أردوغان بزعيم حماس

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستضافته اجتماعا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في إسطنبول. وتوجه كاتس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن عدم موافقته، مستشهدا بالفظائع المزعومة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، التي تنتمي إليها حماس.

وفي منشور على X، ندد كاتس بتصرفات أردوغان، واتهمه بالتحالف مع منظمة مسؤولة عن أعمال العنف والإرهاب. وتضمن المنشور صورة لأردوغان وهنية يتصافحان، مصحوبة بتعليق كاتس اللاذع.

يسلط اللقاء بين أردوغان وهنية الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط، حيث تسعى تركيا إلى تأكيد نفوذها في المنطقة بينما تظل إسرائيل حذرة من التحالفات مع كيانات تعتبرها تهديدات لأمنها.