أخبار السيارات.. سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد.. نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وجاءه تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها تكنولوجيات ومميزات حديثة .

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من إصدارات السيارات الصينية التي تم توافرها لتلبية رغبة المواطنين في الحوصل علي طرازات بـ مميزات متطورة ومن ضمن تلك السيارات شيري تيجو 8 موديل 2024 ، وتنتمي تيجو 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة تدريجياً وتصل الي ذروتها بسبب الدخول في فصل الصيف ، وبالتالي تؤثر درجات الحرارة المرتفعة علي مقصورة السيارة الداخلية وعلي هيكل السيارة الخارجي .

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن طرازها الجديد مازيراتي جران كابريو ، وتنتمي جران لفئة السيارات الكابريو ذات البابين ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تمكن بطل الدرفت الأيرلندي جيمس دين من الخروج من سياراته من طراز فورد موستنج ، وذلك بعدما تعرضت للاشتعال اثناء المشاركة في فورمولا دريفت التي تم اقامتها في لونج بيتش بـ كاليفورنيا .