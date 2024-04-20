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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

«مراته بتولد والدكتور بيصور»| غضب بسبب مصور مباراة الأهلي ومازيمبي.. ماذا حدث؟

الأهلي ومازيمبي
الأهلي ومازيمبي

وصلت بعثة التادي الأهلي إلى مطار لوبومباشي فى الكونغو استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ومازيمبي

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وشهدت مباراة الأهلي ومازيمبي واقعة مؤسفة بسبب الإخراج السيئ للقاء الذي أغضب الجماهير المتابعة للمباراة بداية من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء

واشتكى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الإخراج التليفزيوني في لقاء اليوم، وعدم توافق الصورة مع أحداث المباراة.

 

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن طاقم تصوير مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "المصور الرئيسي لمباراة مازيمبي والأهلي مراته خلفت النهاردة واعتذر في آخر ساعة واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي..أخبار مؤكدة من الإعلام الكونغولي".

 قال مصدر داخل "كاف"، في تهديد واضح لمسؤولي النادي الكونغولي، بأنه في حال لم يتحسن الإخراج خلال الفترة المقبلة سيخوض مبارياته خارج الكونغو مثلما حدث في مباراة الدوري الإفريقي.

وأكد المصدر أن هناك غضبا كبيرا جدا من جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الإخراج السيئ للمباراة وصعوبة المتابعة.

وبدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة وأهدر فرصتين مُتتاليتين عن طريق وسام أبو علي وكوكا ، قبل أن يمتلك صاحب الأرض السيطرة على أرض الملعب ويشكل أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

واستعاد الاهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب وهدد مرمى صاحب الأرض عن طريق مراوغات أحمد عبد القادر ورضا سليم ، ورغم سيطرة الأهلي على مجريات المباراة إلا أنه فشل في التسجيل ونال علي معلول بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 43.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة غادر على أثرها الملعب لتلقي العلاج ثم استكمل المشاركة ، قبل أن ينقذ مصطفى شوبير هدف مُحقق لفريق مازيمبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ أحد لاعبي صاحب الأرض دفاع الأهلي وسدد كرة قوية تصدى لها شوبير ببراعة ثم تدخل شوبير وأنقذ فرصة هدف أخر لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستهل الأهلي المباراة بهجوم ضاغط كاد يسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية انبرى لها الدولي التونسي علي معلول فتابعها الفلسطيني وسام أبو على بجوار القائم الأيمن، وتمريرة من المغربي رضا سليم داخل المنقطة وصلت إلى أبو علي سددها ضعيفة بين يدي الحارس السنغالي أليون بادارا فاتي.

وتراجع لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم مع مرور الوقت لامتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الأرض، وسدد النيجيري أوستن أولادابو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وزاد ضغط لاعبي مازيمبي، المتوج بلقب المسابقة 5 مرات، وأنقذ الحارس مصطفى شوبير مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة المدافع الأيسر ماغلوار نتامبوي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ورد أحمد عبد القادر بتمريرة إلى سليم في عمق الدفاع سددها مباشرة علت عارضة فاتي.

وكاد مازيمبي يفعلها عندما استغل المالي فيلي تراوريه خطا دفاعيا في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء فتهيأت أمامه منفردا وسددها قوية أبعدها شوبير قبل أن يشتتها الدفاع.

كواليس المباراة 

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث شارك بيرسي تاو ومحمود متولي بدلاً من رضا سليم وأحمد نبيل كوكا ونال جونسون لاعب مازيمبي بطاقة صفراء لإعاقة هجمة أهلاوية بـ"يده" ، وضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الدقيقة 61 وتلقى العلاج داخل وخارج الملعب وقام بربط رأسه بـ"شاش" ، واستحوذ مازيمبي على مجريات المباراة وعاد مصطفى شوبير للتألق مرة أخرى بعدما حوّل كرة عرضية إلى ضربة ركنية ، وخرج أكرم توفيق بعدما تعرض لإصابة أخرى في رأسه وشارك أفشة بدلاً منه.

ونال بيرسي تاو الذي مرر أكثر من كرة سيئة لزملاؤه بالفريق ، بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة .

وانحصر اللعب في الشوط الثاني في وسط الملعب مع افضلية الاستحواذ للاعبي مازيمبي بعدما عانى لاعبو الأهلي من التعب والإجهاد، باستثناء البديل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي شكلت اختراقاته خطورة على دفاع الفريق الكونغولي الديمقراطي.

وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي أفشه ومحمود عبد المنعم "كهربا"، راوغ الأخير أحد مدافعي مازيمبي وسدد كرة ارتدت إلى البديل الآخر طاهر محمد طاهر سددها اصطدمت في جسد الحارس  وخرجت إلى ركنية.

وكاد المهاجم جويل بيا يهز شباك شوبير برأسية إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن.

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وأدار المباراة الحكم البوروندي ندابيها، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع البنيني لويس ديجندو، والغاني دانييال لتقنية الفيديو.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل مازيمبي كلاً من: أليونا بادارا فاتي وإبراهيما كيتا، جونسون أتيبو، ماجلوار نتامبوي، إرنست لوزولو وأوجستين أولادابو، جلودي ليكونزا، سوزي زيمانجا وفيلي تراوري، جويل بيا، فيليبي كينزومبي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة ، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته بعدما نجح في إقصاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتفوق عليه إيابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

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