أخبار البلد

الزراعة تتابع جهود حماية الأراضي وإزالة التعديات في محافظات الصعيد

الزيارة الميدانية من الزراعة لحماية الأراضي
الزيارة الميدانية من الزراعة لحماية الأراضي
شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة جهود حماية الأراضي، وموقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالمحافظات، حيث تفقد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الجهود و الأعمال الخاصة بحماية الرقعة الزراعية بمحافظتي سوهاج والمنيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالمرور الدوري والدائم وتفقد الجهود المبذولة في هذا الشأن، ومتابعة سير الإجراءات الخاصة بجهود حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات. 


ورافق راشد خلال جولته التفقدية، بمحافظة سوهاج، الدكتور عمر صفوت، مدير مديرية الزراعة، وعدد من مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حيث شملت الزيارة متابعة دقيقة لمواقع التعديات التي تم رصدها، والإطلاع على الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيالها.

وفي سياق متصل تفقد الإدارة المركزية لحماية الأراضي، جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة المنيا، يرافقه المهندس محمد أمين مدير مديرية الزراعة، حيث التقوا في مستهل الزيارة واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ونقل راشد، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الدائم من أجل حماية الرقعة الزراعية، وإزالة أية تعديات عليها.

واستعراض راشد خلال زيارته للمحافظتين نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها مدريتي الزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية لإزالة التعديات في المهد،  والإجراءات التي يتم اتخاذها لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، وتحرير المخالفات، مع التأكيد على دقة البيانات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، لافتا إلى أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف.

إزالة التعديات على الرقعة الزراعية

وشدد راشد على توجيهات وتكليفات وزير الزراعة بتعزيز كفاءة العمل الميداني، وتسريع وتيرة التعامل مع البلاغات الجديدة، ووضع خطط استباقية لمنع حدوث التعديات مستقبلاً، وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، لافتا إلى استمرار جهود حماية الأراضي في جميع المحافظات، وإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والتنسيق المشترك مع كافة الجهات لإزالة أية تعديات على الأرض الزراعية.

وزارة الزراعة التعديات الأراضي الزراعية لرقعة الزراعية سوهاج

