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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. تناول هذا النوع من المكسرات ينقص وزنك سريعا

مكسرات
مكسرات

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وأوضحت سهام سوقية، أن تناول حفنة من اللوز يومياً، تساعد الجسم بشكل كبير وتقي من أمراض عديدة.

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فوائد تناول اللوز

- يقي من أمراض القلب.

- تناول 15 حبة من اللوز النيئ يعادل حبة الأسبرين.

- يكافح الصداع.

- يعطيك شعورا بالشبع لمدة أطول ويساهم في خفض الوزن.

- يساهم في خفض الكوليسترول.

- يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

- يحسن الذاكرة.

- غني بمضادات الأكسدة.

- يساهم في الحفاظ على مستوى الضغط.

تناول حفنة من اللوزن النيئ غير المملح لتحصل على الفوائد.

اللوز فوائد تناول اللوز الصداع الكوليسترول الذاكرة

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