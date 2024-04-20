طالبات «التمريض» بالأزهر الأوائل في الإنشاد الديني بالمؤتمر الطلابي العاشر لجامعة القناة

حققت طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر بالقاهرة، نجاحًا متميزًا خلال مشاركتهن في فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي العاشر، الذي نظمته كلية التمريض جامعة قناة السويس، تحت عنوان: “ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات والبحث العلمي في إطار التنمية المستدامة”.

وأعلنت الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، أن فريق الكلية قام بالاشتراك المشرِّف في فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى أن الفريق فاز بالمركز الأول في مجال الإنشاد الديني.

وأوضحت عميدة الكلية أن هذا النجاح يضاف إلى رصيد الكلية الكبير الذي يتزايد اليوم تلو الآخر، مؤكدة أن ابتكار طالبات الكلية، الشهر الماضي، وتطويرهن نموذج محاكاة لماكينة الغسيل الكلوي يسهم في تدريب وتأهيل الطالبات المصريات والوافدات بشكل جيد؛ يعد دعمًا كبيرًا لجهود الجيش الأبيض في ميدان العمل بجميع المستشفيات.

وأضافت عميدة الكلية أن هذه الجهود المبذولة، لاقت إعجاب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس الجامعة، كما لاقت إعجاب أعضاء مجلس الجامعة؛ حيث صدق فضيلة رئيس الجامعة على صرف مكافأة تشجيعية للطالبات اللائي أسهمن في ابتكار نموذج المحاكاة.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة المختلفة تقام بدعم كبير من الدكتورة آمال السباعي عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.