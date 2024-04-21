الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

يبدأ اليوم العمل بالأسعار الجديدة لـ الخبز السياحي والفينو بعد انخفاض سعر طن الدقيق بأكثر من 2000 جنيه الأيام الماضية، وبعد أن سجل 22 -23 ألف جنيه للطن كأعلى سعر هبط إلى نحو 16 ألف جنيه للطن.

وكشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز تفاصيل بدء الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو ضمن لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق، اعتباراً من اليوم قائلاً إن سبب التراجع هو استقرار سعر الصرف والسياسة الاقتصادية بعد معدلات ارتفاع كبيرة في الاسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر طن الدقيق حينها 22 ألف جنيه للطن واليوم تراجعت الأسعار إلى مستويات 16 ألف، ومن ثم جاءت فكرة المبادرة بالتعاون بين شعبة المخابز والحبوب واتحاد الغرف التجارية.

سعر الخبز الحر

تابع خلال تصريحات تليفوينوي أمس، أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بعد التخفيض سيباع بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

الخبز الحر

وشدد على أن الأوزان الخاصة برغيف الخبز ضمن المبادرة لم يجري تخفيضها لكن تم تغيير الاسعار وهي نفس الاوزان السابقة التي كانت تباع بأسعار مرتفعه قائلاً: “نناشد أصحاب المخابز الالتزام بالأسعار في يافطة كبيرة تضع للمواطن على باب المحل والأوزان”.

من جانبه شدد علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية على ضرورة الالزام بهذه الأسعار في كافة المخابز، قائلاً: "لازم أدخل اي مخبز ألاقي الأوزان بالسعر ده وملزم في كل الاوقات ان يقوم بتوفيرها ولكن هو حر ممكن ينتج أنواع أخرى لأنه مخبز سياحي زي العيش بالسمسم أو عيش سميط هذا هو حر فيه لكن بالنسبة لغريف السياحي ملزم بتوفير الأوزان التي شملتها المبادرة ماينفعش يوقف ده وينتج اشياء أخرى".

أما طارق حسانين رئيس شعبة الحبوب بإتحاد الغرف التجارية، أكد أن الفضل في تخفيض أسعار الخبز السياحي وتراجع اسللع هو وفرة العملة الدولارية والقضالء على السوق السوداء، متابعاً: خلصنا من السوق السوداء الي عملت تشوهات ف السوق وتوفرت العملة الصعة وهنا نشكر القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي لان الاصلاح الاقتصادي والسياست الاقتصادية الناجعة اسهمت في القضاء على أزمات سوق الصرف و بنتكلم عن الخبز طن الاقماح معروف سعره في البورصة العالمية وهو 25 دولار للطن، وكانت المشكلة كيف نوفر السعر مقابل الجنيه كنا نوصل لسبعين جنيه للدولار، والآن تم القضاء على ذلك والاسعار بقت في متوسط 48 جنيهاً وبالتالي نسبة التراجع في الخبز السياحي وصلت إلى 30% مع سهولة فتح الاعتمادات وعدم اللجوء للسوق السوداء".

قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا يسجل 1.5 جنيه.

رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا يسجل 75 قرشًا.

رغيف الخبز السياحي وزن 25 جرامًا يسجل 50 قرشًا.

الفينو الصغير وزن 35 جرامًا يسجل جنيه واحد.

الفينو الكبير وزن 70 جرامًا يسجل 1.5 جنيه.

اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال بأن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.