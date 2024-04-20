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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الطقس الحالي الأسوأ لمرضى الحساسية ويشهد انتشار العدوى التنفسية.. الحكومة تواصل جهود ترشيد فاتورة التصدير.. تامر عبد المنعم ينفعل على الهواء بسبب حمو بيكا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أحمد موسى: الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل «تمثيلية فشنك»

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال الآونة الأخيرة، مضيفا: "إسرائيل ردت منذ يومين على الضربات الإيرانية".

 

«جوتيريش» أشاد خلال لقائه بـ«أبو العينين» بجهود مصر لدعم غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب  محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ترأس وفد برلمان دول البحر الأبيض المتوسط في نيويورك، وعقد أبو العينين لقاءات مهمة مع مسئولين أمميين، وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

الحكومة: نواصل جهودنا لترشيد فاتورة التصدير وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شاهد العديد من قصص النجاح خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد لمتابعة جهود توطين الصناعة.

 

أمجد الحداد: الطقس الحالي الأسوأ لمرضى الحساسية ويشهد انتشار العدوى التنفسية

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الربيع هو أسوأ موسم لمرضى الحساسية، منوهًا بأن الطقس في الفترة الحالية والذي يعرف بـ"الطقس الخماسيني" هو موسم سيء جدًا لمرضى الحساسية ويعرضهم لانتكاسة ويشهد انتشار العدوى التنفسية، مشددًا على أنه في هذه الفترة على مدار اليوم من الممكن أن نشهد فصول السنة الأربعة.

 

العمدة سليمان .. حديث مؤثر من يحيى الفخراني عن صلاح السعدني

نعى الفنان القدير يحيى الفخراني النجم الكبير صلاح السعدني  قائلاً :"أكثرنا ثقافة كفنان ومع ذلك لم تأخذ تلك الثقافة من موهبته كفنان وهذه مسألة مهمة جداً حيث إستطاع أن يطوعها  وتبقى داخله لكن في ذات الوقت تظل خلفية لشغله".

 

رئيس الوزراء من داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: الصناعة أولوية لنا

عرض الإعلامي أحمد موسى، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظتي بورسعيد ودمياط وزيارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات.

 

جراح مصري في غزة: عمليات بتر الأطراف رهيبة.. وتشوهات وفقدان الأعين

كشف الجراح أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام الذي رافق وفدا طبيًا إلى قطاع غزة لعلاج مصابي الحرب، تفاصيل ما يشاهده في غزة، مؤكدا أن المشاهد في قطاع غزة تحرك الحجر فكيف لا يتحرك هو ليسعف هؤلاء الجرحى والمصابين؟، قائلا: "الله أعطاني الفرصة من أجل المشاركة في تخفيف المعاناة عن المصابين والأطباء الذين استهلكوا بسبب الإصابات الشديدة والتي تصل إلى مستشفيات القطاع.

 

رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: نصدر لـ 10 دول.. وننافس المنتجات الأوروبية

كشف إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه، اليوم السبت 20 أبريل 2024.

 

الغرف التجارية عن خفض أسعار السلع: الحمد لله اللي طلع بينزل

علق علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار السلع، قائلا: "الحمد لله اللي طلع بينزل، مضيفاً "أسعار الجملة في انخفاض مستمر منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن".

 

أول تعليق لـ اللاعب لؤي وائل بعد إنقاذه من بلع لسانه

كشف كابتن لؤي وائل، لاعب المقاولون العرب، تفاصيل بلعه لسانه في مباراة بلدية المحلة، معقبًا : "تعرضت للإغماء بعد وقوعي مباشرة وتم نقلي إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة قصيرة لمدة 40 دقيقة"، والطبيب في الملعب أنقذ حياتي، وحاول فتح مجرى الهواء للاطمئنان أن فيه هواء داخل للرئة". 

 

المفروض يتاخد آداب.. الفنان تامر عبد المنعم ينفعل على الهواء بسبب حمو بيكا

انفعل الفنان تامر عبدالمنعم، على الهواء بسبب أغنية "تحت السرة" لـ حمو بيكا.

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