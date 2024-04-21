لم يحسم شيئا.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تعادل الاهلي أمام مازيمبي

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تعادل الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت : ‏التعادل مع مازيمبي لم يحسم شيئا وهذا ما يعرفه كولر جيدا.. ولكن الأهلي كان متماسكا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.