عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يحسم شيئا.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تعادل الاهلي أمام مازيمبي

صدى البلد

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تعادل الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت : ‏التعادل مع مازيمبي لم يحسم شيئا وهذا ما يعرفه كولر جيدا.. ولكن الأهلي كان متماسكا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

كولر الاهلي و مازيمبي مازيمبي الكونغولي - الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

ترشيحاتنا

الأهرام: الفيتو الأمريكي إعاقة لحل الدولتين.. وواشنطن تدعي دعمه

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

حكم رادع من جنايات القاهرة لعامل أشعل النار في مسكن ربة منزل

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم المعاناة.. هل يكون للأب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء؟

تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ