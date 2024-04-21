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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري تتابع نتائج دراسة "تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة"

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف الدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه بشأن "تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة" .

وتم خلال الاجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى ، كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة البحثية والتى تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية تمهيدا لتنفيذ أعمال تبطين بها باستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة (مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة وإعادة استخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائى للترعة) .

وتهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءً على طبيعة التربة المار بها الترعة .

وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ، مشيرا لأهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين .

وقد وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ ، مع إجراء كافة الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج ، على أن يتم تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة .

كما وجه  بضرورة تصميم القطاع المائى للترع المقرر إجراء التجربة بها بناء على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية وحساب كافة الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتم استخدامها في النموذج الرياضي المعد بهذا الشأن .

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