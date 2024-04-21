دار الأوبرا تعرض فيلم رحلة 404 ضمن عروض نادي السينما

كشفت دار الأوبرا عن عرض فيلم رحلة 404 يوم الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات نادي سينما دار الأوبرا، وذلك بعد عرضه بالسينما مباشرة.

وكتب على الصفحة الرسمية لدار الأوبرا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: استعدوا لحضور ليلة جديدة من ليالي نادي سينما دار الأوبرا، عرض فيلم رحلة 404، يوم الأربعاء القادم 24 أبريل الساعة 7 مساء، على المسرح الصغير، الفيلم بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي، وتأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، تفتح الأبواب الساعة 6 مساء، والدعوة عامة والأماكن بأسبقية الحضور.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

فيلم 404 تدور أحداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لأزمة تستدعي أن تستعين بأشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الأزمات والأحداث.