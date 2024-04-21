قائد كتيبة صهيونية يرد على العقوبات الأمريكية المنتظرة عليه وجنوده

وفق ما ذكرت صحف عبرية، فقد دفعت العقوبات الأمريكية على كتيبة صهيونية، قائد الكتيبة إلى الرد ومهاجمة أمريكا.

وعلق قائد كتيبة “نيتسح يهودا” ردا على العقوبات الأمريكية المرتقبة أن “أخلاق جيشنا كبيرة وعظيمة”، مدعيا أنها أعظم من الجيش الأمريكي.

عبرت أواسط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئا من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمالا وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن مسئولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.

كما علق وزير مجلس الحرب بيني جانتس بأن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.

وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش إن فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.