عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد كتيبة صهيونية يرد على العقوبات الأمريكية المنتظرة عليه وجنوده

صدى البلد

وفق ما ذكرت صحف عبرية، فقد دفعت العقوبات الأمريكية على كتيبة صهيونية، قائد الكتيبة إلى الرد ومهاجمة أمريكا.

وعلق قائد كتيبة “نيتسح يهودا” ردا على العقوبات الأمريكية المرتقبة أن “أخلاق جيشنا كبيرة وعظيمة”، مدعيا أنها  أعظم من الجيش الأمريكي.

 عبرت أواسط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئا من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمالا وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن مسئولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.

كما علق وزير مجلس الحرب  بيني جانتس بأن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.

وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش إن فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

50 قرشا للخبز البلدي الحر والفينو بجنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في أسعارهما

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ