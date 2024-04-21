إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة أكسجين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في انفجار اسطوانة أكسجين بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن انفجار اسطوانة أكسجين، أثناء قيام بعد العمال بأعمال اللحام بمدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من خالد . ع 45 سنه وياسر . ف 51 سنه ومصطفي . ع 32 سنن تنوعت إصابتهم مابين حروق في الوجة والصدر والزاعين من الدرجة الأولى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات