الحكومة تنحاز للبسطاء| رسميا.. قرار عاجل من "التموين" بشأن سعر الخبز السياحي والفينو

بذلت الحكومة خلال الآونة الأخيرة، جهودا كبيرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومن أهمها الخبز، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30% وهو ما يعني أن هناك انحيازا واضحا وصريحا للشارع المصرى، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط والفئات غير القادرة ومواجهة صريحة لجشع بعض التجار وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر فى الكثير من الأوقات.

نص قرار وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ اليوم 21 أبريل 2024 بشأن الخبز السياحي الحر والفينو، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بتحديد وزن وسعر العيش السياحي والفينو، وجاء في المادة الأولى: تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة تقوم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

المادة الثانية: قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

وجاءت الأسعار كالتالي: خبز سياحي حر زنة 80 جراما بسعر 150 قرشًا، زنة 40 جراما بسعر 75 قرشًا، زنة 25 جرامًا بسعر 50 قرشا، خبز فينو زنة 50 جرامًا بسعر 150 قرشا، زنة 25 جرامًا بسعر 100 قرش.

المادة الثالثة: تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصي للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

انخفاض أسعار الخبز

انخفاض أسعار الخبز

ومن جانبه، أصدر الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بيانًا أعلن فيه عن اتفاق مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و45% ابتداءً من اليوم.

وكشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تطبيق مشروع القرار الخاص بأسعار العيش السياحي، قائلا: «سنكون عند حسن ظن المستهلك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تطبيق مشروع القرار الخاص بـ الخبز السياحي بداية من اليوم.

وأضاف أن سعر الرغيف السياحي كالتالي: 80 جراما بـ 150 قرشا و40 جرامًا بـ 75 قرشًا و25 جرامًا بـ 50 قرشًا، رغيف فينو 50 جرامًا 150 قرشا، رغيف فينو 35 جرامًا 100 قرش.

وأردف أن القرار سيتم تطبيقه على كل المخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وهناك أجهزة رقابية بوزارة التموين سوف تتابع التنفيذ على مستوى الأفران.

وكان قد تم تقديم مذكرة من قبل عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، كما أفاد في تصريحات سابقة.

وذكر عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه في المذكرة التي قدمها تم تحديد سعر ووزن الخبز السياحي على النحو التالي: رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جرامًا بسعر 150 قرشًا، ورغيف بوزن 40 جرامًا بسعر 75 قرشًا، بينما سعر رغيف بوزن 25 جرامًا بلغ 50 قرشًا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سعر الفينو عند 100 قرش لرغيف بوزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف بوزن 50 جرامًا.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، إن الحكومة والقيادة السياسية عازمة خلال الفترة القادمة على أن يشهد السوق انخفاضاً في اسعار السلع والمنتجات كما تم الاعلان قبل ذلك قبل العيد و30% بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن هذه رسائل لكل المنتجين و التجار و الموزعين انه لابد أن يكون هناك انخفاض في اسعار السلع والمنتجات نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية ونتيجة استقرار الدولار ونتيجة توفير الحكومة للدولار لكل المستوردين ولكل التجار والمصنعين، وبالتالي لابد ان ينعكس ذلك ويكون هناك انخفاضات ولابد ان يشعر بها المواطن المصري.

وتابع: الحكومة قادرة على تحديد اسعار السلع والمنتجات داخل الاسواق، وبالأخص السلع الاساسية والسلع التي تهم المصري الذي يجب ان يتم توفيرها بالاسعار المعلن عنها مثل السكر و الزيت والأرز غيرها، وبالتالي الاجتماع مثمر وينم عن رغبة حقيقية وفعالة للحكومة على استقرار أسعار السلع .