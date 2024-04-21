عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.


وأكد "الهجان" على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، موجها بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.


وأضاف إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمناً الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها .


وقال "الهجان" 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 247647 طلب قد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، مؤكدا "على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم .

القليوبية محافظ القليوبية ملفات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء الإدارات الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

موضوعات متعلقة

وكيل رياضة القليوبية يتفقد موقع أول فرع للشهر العقاري بمركز شباب كفر منصور بطوخ

رياضة القليوبية تنظم ندوة توعوية حول مجابهة المخدرات والتعاطي

تموين القليوبية: حصاد 22 ألف فدان وتوريد 3742 طن قمح للصوامع والشون

صحة القليوبية: الكشف على 1159 حالة في قافلة طبية بالعبور

غدر الصحاب .. عاطل يتخلّص من صديقه بشبرا الخيمة لسبب صادم

القليوبية .. مصرع طالب غرقا بمياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

القليوبية .. المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة في بنها

ترشيحاتنا

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه بأنهم عناصر من تنظيم "داعش"

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. مكاسب بالجملة يعددها اتحاد عمال مصر

انخفاض بنسبة 36%.. التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار الزيوت| القائمة الكاملة

الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات.. أبرز موضوعات مؤتمر مركز البحوث الزراعية

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

ياسمين عز ونيللي كريم بنفس الجامبسوت تشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

لن تصدق.. تناول هذا النوع من المكسرات ينقص وزنك سريعا

فيديو

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ