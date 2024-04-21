بالصور.. هدوء لجان امتحانات المهام الأدائية والمواد غير الأساسية بمدارس القاهرة

بدأ طلاب صفوف النقل في مدارس محافظة القاهرة، اليوم الأحد، امتحانات الترم الثاني 2024 (الدور الأول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية لعام 2023/2024.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: “لقد بدأت اليوم امتحانات الترم الثاني 2024 (الدور الأول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية فى هدوء تام، وسط متابعة من مديرى عموم الإدارت التعليمية والقيادات وتذليل جميع العقبات أمام الطلاب”.

كانت الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، استعدت لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 (الدور الأول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية.

وقامت الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، بتجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان، بالإضافة إلى التأكد من الإضاءة وسلامة الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية.

من جانبها، وجهت إيمان عبد الله، مدير عام تعليم إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بعض النصائح والإرشادات للطلاب لاتباعها حلال فترة الامتحانات تمثلت في:

أحضر كل ما تحتاج إليه قبل الامتحان.

احتفظ بهدوئك.

اقرأ ورقة الامتحان كاملة قبل بدء الإجابة.

نظم وقت الإجابة.

انتقل إلى السؤال التالي إذا تعثرت في إجابة سؤال ما.

اقرأ الأسئلة بعناية وتأكد من حل كل سؤال بالشكل الصحيح.

اشرب الماء خلال الامتحان.

عند الانتهاء من الامتحان تأكد من جميع الإجابات.

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية