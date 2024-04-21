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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة دهـ ـس سيارة لمواطن في شارع أحمد عرابي بالجيزة.. شاهد

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

لقى مواطن مصرعه دهـ ـسا في الجيزة بعدما صدمته سيارة مسرعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين وتم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة والتحفظ على سائق السيارة.

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مصرع مواطن صدمته سيارة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري في شارع أحمد عرابي في المهندسين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، اصطدام سيارة لمواطن أثناء عبوره الطريق في اتجاه الدقي مما نتج عنه مصرعه في الحال وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة حادث مروري المهندسين غرفة عمليات النجدة مديرية امن الجيزة

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