المؤبد لـ 4 متهمين شرعوا في قـــ ـتل شخص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، بالسجن المؤبد لـ 4 أشخاص بتهمة الشروع في قتل شخص طعنا، إثر خلافات بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20848 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3811 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ع م"، 34 سنة، عاطل، و"حسين ع م"، 45 سنة، عاطل، و"علي ع م"، و"سالم م س"، مقيمين إمبابة محافظة الجيزة، لأنهم في يوم 12 / 8 /2023، بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجني عليه أحمد القذافي فايق عبد الغفار، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة"، محل الاتهام الثاني، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً، وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول ضربتين بالسلاح الأبيض أنف البيان، والثاني 3 ضربات، والثالث 7 ضربات، قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.