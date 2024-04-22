عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين .. وأرخص موبايل شاومي في 2024

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هونر تقلب المقاييس بمواصفات هاتف Honor 200 Lite .. تفاصيل 

 

كشفت تسريبات أن شركة Honor  تستعد لإطلاق هاتفها المميز Honor 200 Lite في  25 أبريل المقبل، حيث سيضم الهاتف عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة.

 

بطارية 6000 مللي أمبير.. أقوى موبايل شبابي من سامسونج 

 

يقدم هاتف Galaxy F15 من شركة سامسونج أقوى بطارية في هواتف الفئة المتوسطة مع معالج قوي يقدم أداء سريعا ما يجعل البطارية أكثر كفاءة وأمانا.


فئة 6 آلاف جنيه.. أرخص موبايل شاومي في 2024 

 

يعد هاتف Xiaomi Redmi 13C واحد من أرخص هواتف شركة شاومي التي أطلقتها تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi  مع عدد من المواصفات الكبيرة التي تناسب الشباب والطلبة ومحدودي الدخل.

 

واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين 

 

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp لإتاحة ميزة جديدة لمستخدميه لإعادة ترتيب قائمة جهات الاتصال المفضلة لديهم.

 

احمي بطارية آيفون بتفعيل هذه الخطوات فورًا 

 

سواء كنت تمتلك أحد أحدث طرز آيفون أو تستخدم أحد الطرز الصادرة منذ بضع سنوات مضت، فهناك طرق قليلة لزيادة عمر بطارية آيفون الخاص بك إلى أقصى حد ومساعدته على الاستمرار لفترة أطول عند الشحن.

 

الصين تبدأ الإنتاج الضخم لنظائر الكربون 14 من أجل الاكتفاء الذاتي


قالت الحكومة الصينية إنها بدأت الإنتاج الضخم لنظائر الكربون 14 من أحد المحطات النووية، حيث من المقرر أن يلبي إنتاج المحطة طلب الصين بالكامل وينهي اعتماد البلاد على الواردات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

صدمة لراغبي الحج بتأشيرة الزيارة| قرار رسمي من المملكة السعودية يبدد أحلام الآلاف

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

نزلت تانى.. تحرك أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

ترشيحاتنا

شاهد| حزب الله يتبنى عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة في لبنان

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين .. وأرخص موبايل شاومي في 2024

أخبار السيارات| اركب سيارة عائلية بأرخص سعر.. تخفيض يصل إلى 250 ألف جنيه لهذه السيارة.. تويوتا كورولا 2024 بأفضل سعر "كسر زيرو"

سورة الاستجابة.. داوم على قراءتها تحقق أمنياتك

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة 3 مرات في الأسبوع؟

بالبيجامة.. شيرين رضا تخطف الأنظار بفيديو جديد

لوك غير معتاد.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمعة المقبلة| موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. هنقدم الساعة ولا هنأخرها

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ