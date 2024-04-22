أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين .. وأرخص موبايل شاومي في 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات أن شركة Honor تستعد لإطلاق هاتفها المميز Honor 200 Lite في 25 أبريل المقبل، حيث سيضم الهاتف عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة.

يقدم هاتف Galaxy F15 من شركة سامسونج أقوى بطارية في هواتف الفئة المتوسطة مع معالج قوي يقدم أداء سريعا ما يجعل البطارية أكثر كفاءة وأمانا.

يعد هاتف Xiaomi Redmi 13C واحد من أرخص هواتف شركة شاومي التي أطلقتها تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi مع عدد من المواصفات الكبيرة التي تناسب الشباب والطلبة ومحدودي الدخل.

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp لإتاحة ميزة جديدة لمستخدميه لإعادة ترتيب قائمة جهات الاتصال المفضلة لديهم.

سواء كنت تمتلك أحد أحدث طرز آيفون أو تستخدم أحد الطرز الصادرة منذ بضع سنوات مضت، فهناك طرق قليلة لزيادة عمر بطارية آيفون الخاص بك إلى أقصى حد ومساعدته على الاستمرار لفترة أطول عند الشحن.



قالت الحكومة الصينية إنها بدأت الإنتاج الضخم لنظائر الكربون 14 من أحد المحطات النووية، حيث من المقرر أن يلبي إنتاج المحطة طلب الصين بالكامل وينهي اعتماد البلاد على الواردات.