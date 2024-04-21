الشاعر علاء جانب: الشعر هو فن الإنسان الأول

قال الشاعر علاء جانب، إن الشعر خدم الغناء أكثر مما خدم الغناء الشعر، مؤكدا أن الشعر هو الأقدم وهو فن الإنسان الأول .

وأوضح في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الغناء أذاع الشعر ونشره لأن الأغنية تبسيط الشعر وتوصله لشرائح أوسع في المجتمع بعد أن كان فن نخبوي يختص به فئة معينة من المثقفين.

وقال إن الشعر واحد من مركبات الأغنية الثلاث وأن الصوت الجميل واللحن الحلو أوصل للمستمع الفن بطريقة بسيطة ويمكن القول أن الصوت الحلو والغناء خدم الشعر من خلال نشره وتبسيطه للناس.